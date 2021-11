Fiera del Libro di Cremona. Claudio Ardigò presenta 2 romanzi

Sabato 27 novembre alle ore 17.30 Claudio Ardigò presenterà due romanzi insieme agli autori e con letture a cura Emi Mori.

Con Valentina Clorinda Colombani andremo alla scoperta di"Punisse".

Si tratta di una storia narrata in cui si muovono una miriade di personaggi che agiscono, parlano essi muovono come schegge impazzite che la società non è in grado di gestire e di racchiudere all'interno dei propri ranghi e confini.

La coralità di quest'opera è dettata dalla presenza di un solo compositore d'orchestra, Valentina, voce narrante che tinge ogni fatto e personaggio della vicenda tramite una scrittura originale ma molto comunicativa che tende ad una sorta di esistenzialismo o meglio interiorità che emerge e che straripa nero su bianco all'interno della pagina scritta.



“Il sentiero per il lago alto”di Fernando Cirillo è la storia di un’amicizia tra ragazzi che presto si trasforma in una relazione sentimentale che si consuma in un piccolo paese di montagna a partire dagli anni Settanta fino ai giorni nostri.

Con il passare del tempo la noia, l’abitudine e l’incapacità di vivere il presente senza fare continuo riferimento ai ricordi del passato minano le basi del rapporto, disintegrandolo dall’interno.

I due si lasciano ma il tempo, in questo caso, non lenisce le ferite. Lei troverà un altro uomo, mentre lui si impegnerà a cercare un nuovo, impossibile affetto.

Gli anni si rincorrono e la quotidianità lascia spesso spazio al ricordo e alla nostalgia, fino a quando il destino non metterà a tacere ogni speranza di poter ricominciare.

La presentazione si terrà nella Sala Eventi di SpazioComune (Richiesto Green Pass, fino a esaurimento posti).

