18esimo appuntamento alla Fiera del Libro di Cremona

Domenica 28 novembre alle ore 17.30 Claudio Ardigò presenterà due volumi insieme agli autori e con letture a cura Emi Mori.

"Traguardi" di Antonio Del Gaudio parla di amore e passione: non solo tra persone, sono le forze più potenti che conosciamo e si declinano talvolta in maniera incredibile.

Nella storia di Franco, ciabattino di Arona, si sono manifestate tra passione per lo sport, voglia di crescita personale culturale attraverso la lettura e la scrittura e amore per la sua Yvonne, la donna che ha dato senso e cuore alla sua vita.

Nel libro Antonio Del Gaudio racconta diverse imprese sportive (non tutte, sono troppe) in giro per il mondo di questo personaggio umile e straordinario, lasciandosi coinvolgere in prima persona dal suo vivo entusiasmo, dalla sua semplicità e profondità di pensiero...

"L'arte del coraggio" del giovane scrittore e poeta cremonese Belgio.

Una rosa che brucia, un bacio, la luce che illumina e detta la strada nel buio... Un sogno che si realizza, lacrime di tristezza che costruiscono quelle di felicità, la vita che nonostante tutto continua in un valzer di emozioni.



La presentazione si terrà nella Sala Eventi di SpazioComune (Richiesto Green Pass, fino a esaurimento posti).

