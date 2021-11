Mario Calabresi inaugura il Festival dei Diritti 2021 – RISVEGLI

EVENTO INAUGURALE

FESTIVAL DEI DIRITTI 2021:



Mario Calabresi



"Risvegli - Sguardi sul mondo per credere nel futuro"



1 dicembre ore 16:30 diretta YouTube canale CSV Lombardia Sud



Calabresi, giornalista e scrittore, osservatore e narratore attento di Altre/Storie, ci guiderà ad aprire nuovi sguardi sul mondo, per continuare a credere nel futuro.

Intervista a cura di Ennio Ripamonti

“Le stelle si sono accese per guidare il cammino degli uomini, la loro fantasia, i loro sogni, per insegnarci a non tenere la testa bassa, nemmeno quando è buio.” (da “Cosa tiene accese le stelle” 2011)