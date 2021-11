Musica! Per la rassegna Live@Fico protagonista Unruly girs

Lunedì 29 novembre alle 22.00

terzo appuntamento della rassegna

Live@Fico, protagonista

Unruly girs

Drum machines martellanti, sintetizzatori acidi, basso distorto, chitarre fuzz dissonanti, noise lisergico, sono i composti della formula Unruly Girls, il moniker che fa capo al duo di Benevento, Luigi Limongelli, la cui partecipazione riguarda solo la fase di composizione e produzione e Luca Zotti (Humbert Alison) che oltre a comporre e produrre, porta il progetto in giro in una performance one man band. Dalle opere del progetto trasuda un facinoroso e sferzante misto di industrial, garage ed un furioso, acido electropunk in contrasto con una sottile sensibilità pop, creando un sound vulnerabile, sporco, sognante.

L'album d'esordio "Cruel Tales", (release 31/07/17) registrato e mixato in casa propria, è stato definito come un esordio di assoluto valore che aggiunge tanto alla non tanto entusiasmante scena musicale italiana.

Dopo aver portato in tour la propria musica, nelle varie città italiane ed europee, con all'attivo più di 100 concerti, UG ha raccolto negli anni, l'interesse degli ascoltatori e di varie testate giornalistiche.

Il nuovo album "Epidemic" è uscito il 21 Aprile per Dirty Beach Records, rispetto al primo lavoro, qui il suono è ancora più fosco, piu' carico di riflessi psichici in cui la forza propulsiva del basso, dei synth acidi, delle chitarre distorte e la spazialità della batteria costituiscono un intensa bolgia garage.

presso Antica Osteria del Fico