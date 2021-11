Incontro "Gestire il tempo dello schermo. Perdere tempo per educare"

Martedì 30 novembre alle ore 15 incontro gratuito presso la Scuola di seconda opportunità in piazza Giovanni XXIII a Cremona:

"Gestire il tempo dello schermo. Perdere tempo per educare"

in sinergia con Cr-wave

L’incontro è promosso dai Settori Politiche Sociali e Politiche Educative del Comune di Cremona, in collaborazione con le cooperative Cosper e Nazareth, e finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e alla sperimentazione della scuola di seconda opportunità e dell’educatore scolastico, nelle scuole secondarie di primo grado della città

La diffusione delle tecnologie digitali fin dalla più tenera età ha conseguenze sullo sviluppo delle capacità cognitive?

La perdita di controllo da parte dei genitori riguardo l’uso delle nuove tecnologie rischia di compromettere persino la stessa autorità genitoriale?

Ci sono strumenti per agire concretamente come insegnanti ed educatori con i ragazzi e i genitori, nel gruppo classe o in altri contesti educativi?

Durante l’incontro interviene Simone Lanza, docente di sostegno alle elementari, ricercatore presso l’Università Bicocca di Milano con un progetto sugli effetti del tempo schermo sulla popolazione in età di sviluppo e autore di diverse pubblicazioni fra cui anche “Perdere tempo per educare – Educare all’utopia nell’epoca del digitale”.

Modera Michele Gagliardo, responsabile scientifico del progetto Cr-wave.

