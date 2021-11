Evento teatrale: QUI. Quasi un inizio. Spettacolo di danza

QUI

Quasi un inizio

Spettacolo di danza

Martedì 7 dicembre ore 20.30

Teatro A. Ponchielli Cremona

Qui è un punto fermo nello spazio scenico del mondo dove mi accorgo di esistere.

Qui è una manciata di centimetri in cui mi vedo; mi vedono e ci possiamo guardare.

Qui è il posto da dove vorrei scappare perché non riesco a starci dentro, però provo a rimanere.

Qui è dove sono giunto dopo tanta terra e mare e le parole sono tutte nuove.

Qui non è mai uno spazio solo mio perché dipende: dipende da te. Dipende da me.

Dipende da noi.

Qui è il preciso istante in cui accade quella cosa che ho tanto aspettato.

Qui è adesso e domani non lo so se sarò qui perché è tutto troppo incerto.

Qui è il titolo di uno spettacolo che racconta di tutto questo. E forse inizio a capire dove mi trovo.

In principio arrivò la musica proposta dall’orchestra OFI (Orchestra Filarmonica Italiana) che trasformò lo spazio scenico in spartito. Su questo spartito i giovani attori intervengono come strumenti di un’orchestra che vive da subito la sfida di ascoltarsi, di farsi posto e muoversi insieme. La musica detta i tempi e come un copione muove le azioni dei giovani danzatori che sono chiamati a compiere passi di danza che sono in realtà passi di un racconto che ha contorni sfumati tra il classico e la contemporaneità, tra l’attualità di tutti noi e il presente di ciascuno di loro. Il contributo di ciascuno diventa pennellata che insieme a quella degli altri compone quadri che trattano il tema del nostro posto nel mondo. E come spesso succede dentro l’adolescenza c’è tanto che risuona agli occhi e al cuore di adulti e bambini essendo loro esperiti proprio lì: al confine tra l’infanzia e la vita adulta, tra il teatro e la danza, tra il dentro e fuori della vita. Ci siamo avventurati insieme su uno spartiacque scivoloso e sottile come la corda di un violino per ascoltarne le vibrazioni, i sussulti, la musica.

