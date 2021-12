"Liquido di contrasto" esposizione personale di Ezio Valcarenghi

Associazione Artisti Cremonesi

presenta

"Liquido di contrasto"

Mostra di

Ezio Valcarenghi

4 dicembre – 19 dicembre 2021

L’esposizione è un excursus sulla produzione pittorica dell’artista Ezio Valcarenghi che legge il mondo antico e moderno determinando il suo personale sguardo sulla realtà. Tipico tratto dell’artista è la scomposizione dell’immagine in tasselli geometrici e il forte contrasto cromatico che utilizza per riempire le campiture; il risultato ad effetto crea l’illusione di un mondo senza tempo in cui realtà e fantasia convivono per raccontare la quotidianità dell’uomo di oggi proiettata in un mondo futurista.

L'esposizione si tiene nelle sale della sede dell'Associazione Artisti Cremonesi in Palazzo Azzolini, via Cesare Battisti 21 a Cremona.

Nel rispetto delle norme anti-covid 19 è obbligatorio entrare muniti di Green Pass, disinfettare le mani ed entrare con mascherina. All’interno sarà rispettato l’ordine per non creare assembramenti.

L’inaugurazione si terrà sabato 4 dicembre 2021 alle ore 17.

Ingresso gratuito.

Orari di apertura della mostra:

giovedì – domenica: ore 17-19

Palazzo Azzolini

Via Cesare Battisti 21

Cremona

Con il patrocinio e la collaborazione di:

Comune di Cremona

Associazione CrArT – Cremona Arte e Turismo