Micro-residenza musicale con il jazzista Guido Bombardieri

Sabato 4 dicembre

Alice nella città

ospita nei propri spazi una micro-residenza musicale

che vedrà protagonista assoluto il jazzista

Guido Bombardieri

Clarinettista e sassofonista, Bombardieri conta prestigiose collaborazioni in Italia e nel mondo in ambito jazz e non solo.

Nella sua precoce e lunga carriera ha incontrato musicisti che hanno fatto la storia del genere, da Enrico Rava a Dave Liebman, da Paolo Fresu ad Ares Tavolazzi, per transitare anche in generi differenti, arrivando a collaborare in produzioni filmiche e teatrali con Elio e le storie tese e Antonio Albanese.

La giornata si svilupperà a partire dalle 17.30, seguendo lo schema "open jam" che sta caratterizzando la programmazione di Alice nella città in questo 2021-2022, mentre alle 21.30 Bombardieri sarà in scena accompagnato dal chitarrista Marco Pasinetti per un live dedicato alla musica di Charles Mingus.

Il progetto ha per titolo, non a caso, AH-UM riprendendo il leggendario album del 1959.

Per Bombardieri si tratta dell'ennesimo progetto in duo, dopo aver investigato repertori diversi con il percussionista Dudù Kwateh, il fisarmonicista Fausto Beccalossi e i chitarrristi Gabriele Zanetti e Francesco Saiu.

Ingresso libero con tessera Arci e green pass.

Per informazioni: alicenellacitta@gmail.com