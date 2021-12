Bancarelle di Natale in piazza Duomo a Crema

Domenica 5 dicembre 2021

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Piazza Duomo

BANCARELLE SOTTO IL TORRAZZO

Botteghe artigiane, prodotti enogastronomici, complementi d’arredo, prodotti tipici e degustazioni, sotto il torrazzo di Crema.

In collaborazione con il Gruppo I Pantelù le per le vie del centro saranno presenti gli Zampognari del Gruppo trazionale Antichi Suoni di Bergamo che suoneranno per le vie del centro.

Per tutto il periodo natalizio saranno moltissimi gli eventi che animeranno le vie del centro: i mercatini di Natale e le Bancarelle sotto il Torrazzo e quelle di Santa Lucia.

Animazioni e sorprese per grandi e piccini per tutto il periodo delle feste