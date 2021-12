Stauffer Talks: conversazione con 3 grandi violinisti

Lunedì 6 dicembre alle ore 18.30

conversazione con Julian Rachlin,

Sarah McElravy e Andrea Obiso

Julian Rachlin è tra le personalità artistiche più rinomate del nostro tempo, uno dei maggiori violinisti al mondo, direttore d’orchestra, solista, musicista da camera, insegnante e direttore artistico.

Sarah McElravy, si distingue per eguale virtuosismo nel violino e nella viola.

Andrea Obiso, ‘enfant prodige’ acclamato dalla critica, Primo Violino di Spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

I ‘talks’ sono ideati per approfondire in modo nuovo temi legati alla musica, alla creatività, alla figura dell’artista.

Tutto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Stauffer Center for Strings per offrire la più ampia accessibilità ad esperti e appassionati di musica in Italia e nel mondo.