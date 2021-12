Stauffer Talks: conversazione con Daniel Hope e Steven Isserlis

Martedì 7 dicembre alle ore 17.30

conversazione con

Daniel Hope, violinista britannico considerato uno dei solisti più famosi sulla scena internazionale e Steven Isserlis, tra i violoncellisti più conosciuti e apprezzati al mondo.

L'appuntamento vedrà moderazione di Paolo Petrocelli, Direttore Generale dello Stauffer Center for Strings.

I ‘talks’ sono ideati per approfondire in modo nuovo temi legati alla musica, alla creatività, alla figura dell’artista.

Tutto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Stauffer Center for Strings per offrire la più ampia accessibilità ad esperti e appassionati di musica in Italia e nel mondo.