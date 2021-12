Concerto di Daniel Hope e dei suoi allievi all'Accademia Stauffer

Mercoledì 8 dicembre alle ore 19.30

Concerto di

Daniel Hope e dei suoi allievi

Il primo concerto ufficiale organizzato dall'Accademia Stauffer vedrà protagonista il solista Daniel Hope, violinista tra i più acclamati a livello internazionale, che si esibirà assieme alla sua classe di giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Oltre ad essere impegnato in una straordinaria carriera da solista, Daniel Hope dirige diversi ensemble come la Zurich Chamber Orchestra dal 2016 e la New Century Chamber Orchestra di San Francisco dal 2018.

Artista esclusivo Deutsche Grammophon dal 2007 con una discografia pluripremiata, è anche un popolare conduttore radiofonico e televisivo.

Tutto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Stauffer Center for Strings per offrire la più ampia accessibilità ad esperti e appassionati di musica in Italia e nel mondo.