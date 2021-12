Concerto di Steven Isserlis, il Quintetto EUYO e allievi Stauffer

Giovedì 9 dicembre alle ore 19.30

un concerto straordinario con Steven Isserlis, tra i più celebri e poliedrici violoncellisti del panorama musicale attuale, insieme al Quintetto d’archi della European Union Youth Orchestra (EUYO), la più grande orchestra giovanile europea, e agli allievi dell’Accademia Stauffer.

Il concerto rappresenta il momento culminante e conclusivo di un progetto di residenza artistica organizzato dallo Stauffer Center for Strings, che vedrà il leggendario violoncellista e didatta Steven Isserlis insegnare a giovani e talentuosi musicisti.

In questo periodo un quintetto d’archi formato da prime parti dell’EUYO, insieme ad alcuni studenti scelti dell’Accademia Stauffer, avrà la possibilità di formarsi sotto la sua guida del Maestro e di esibirsi al suo fianco il 9 dicembre.

Isserlis è sicuramente una figura di riferimento nel mondo musicale, abituale protagonista dei principali palcoscenici mondiali e devoto all’educazione musicale.

Al fianco di Isserlis ci sarà il Quintetto d’archi dell’European Union Youth Orchestra, realtà nata nel 1976 che da più di 40 anni simboleggia i valori e gli ideali al cuore dell’Europa: solidarietà, diversità culturale, dialogo interculturale e collaborazione, per unire le giovani generazioni attraverso la musica. Considerata una delle orchestre sinfoniche giovanili più importanti al mondo, è composta da musicisti provenienti da tutto il continente europeo.

Il programma si apre con il Quintetto in re min. op. 13 n. 4 G.280 di Luigi Boccherini (1743-1805) e si conclude con il celeberrimo Concerto Brandeburghese n. 3 di Johann Sebastian Bach (1685-1750), che verrà eseguito da Steven Isserlis assieme all’EUYO e alcuni tra i più talentuosi allievi dell’Accademia Stauffer.

Tutto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Stauffer Center for Strings per offrire la più ampia accessibilità ad esperti e appassionati di musica in Italia e nel mondo.