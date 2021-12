Ember Social Theatre - CremaSonora

Sabato 11 dicembre

dalle 16.00 alle 22.00

il Teatro San Domenico vi invita ad

*EMBER SOCIAL THEATER*

Ricercando l'equità fra luci, suoni, forme e colori accoglieremo il progetto #CREMASONORA, iniziativa nata e promossa dallo stesso Teatro in una giornata interattiva di performance artistiche e musicali.

In quest'occasione, il Teatro si trasformerà e diverrà un perfetto contesto sociale ove gli spettatori non saranno solo tali, ma saranno essi stessi parte integrante della giornata ed avranno la possibilità di interagire ed esse parte della stessa.

Per l'occasione il Teatro accoglierà dodici DJs nostrani in sinergia con artisti e talenti in varie discipline: danza, interpretazioni attoriali, show musicali e scenografie accompagnate da meravigliose proiezioni visual si susseguiranno durante lo svolgimento della giornata.

Dalle ore 16.00 alle ore 22.00 gli spazi del Teatro si suddivideranno in DUE ZONE:

ZONA 1 - EMBER - Palcoscenico

Dee jays di stampo musicale elettronico performeranno i loro show sul palcoscenico del Teatro San Domenico, accompagnati da interventi artistici di varia forma e natura durante lo svolgimento dei loro esecuzioni sonore.

In questa zona sarete invitati a partecipare allo rappresentazione; saranno distribuiti durante lo show cartelloni e banner attinenti all'evento con cui poter interagire.

ZONA 2 - VINYLISMI - Foyer

Dee jays di stampo analogico interverranno musicalmente con le loro selezioni, allietando l'offerta aperitivo / lounge bar proposta da Laboratorio VeroAmore presso il foyer del Teatro, proponendosi come contesto di utile ritrovo, di aggregazione e di socialità cordiale.

Come per la Zona 1, anche in questa sarete chiamati ad essere parte dello spettacolo.

*La partecipazione dell'evento prevede un ingresso al costo di 10€ con drink incluso.

*All'ingresso vi sarà regalato un bicchiere personale in plastica rigida per le vostre consumazioni.

*Avvisiamo che all'ingresso sarà monitorata la temperatura e il green pass



INTERVERRANNO GLI ARTISTI:

-Giulia Ronchetti - "Fuochi Fatui", Mostra d'arte

-Denny Lodi, Ballo

-Eleonora Evo, Arpa ed Elettronica

-Esteban, Live Percussions

-Elisa Tagliati, Danza Butoh Giapponese

-The Dark Side, Giocoleria Led & Fire

-Labor Attori in corso, "Narciso e l'Anima", performance teatrale

-Gianni Satta, Performance di Tromba

-Alessandro Lazzaroni, Performance di Sax



DJS EMBER STAGE:

-Simone De Poli

-Mattia Cerri

-Stefano Prezioso

-Claudio Bertolasi

-Roberto Fortunato

-Andrea Assandri



DJS VINYLISMI:

-Genesio Bonfanti

-Antonio Comandulli

-Ezio Spoldi

-Alberto Severgnini

-Francesco Zanotti

-Giovanni Colombi