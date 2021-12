Spettacolo teatrale: La signorina Giulia

Venerdì 10 dicembre, ore 21.00:

La signorina Giulia

Teatro Stabile dell'Umbria





di August Strindberg

adattamento e regia Leonardo Lidi

con Giuliana Vigogna, Christian La Rosa, Ilaria Falini

Con uno sguardo teatrale che mira a restituire il primato del testo, Leonardo Lidi ha vinto a soli 32 anni il Premio della Critica 2020 dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro.

Lidi affronta i testi sacri contemporanei smembrando e ricomponendo la progressione temporale per rivelarne nuove e insolite pieghe interpretative, coerente con un ideale di teatro di parola.

Dopo essersi misurato con Spettri, Zoo di Vetro, Casa di Bernarda Alba, La Città Morta e Fedra, Lidi nel 2021 ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto in prima assoluta.

Continuo la mia ricerca sui confini autoimposti dalla mia generazione (…) - scrive il regista - consapevole che il concetto di lockdown ora interroga lo spettatore quotidianamente sui limiti fisici e mentali della nostra esistenza.

La Signorina Giulia è considerato il capostipite del movimento europeo del “naturalismo” e Strindberg, spigoloso e violento. Se è vero che l’opera di Strindberg fa parte della formula di Zola “rendere vero, rendere grande e rendere semplice” non vanno scordate le grandi incoerenze, l’incapacità del normale, e l’enorme statura teatrale del drammaturgo svedese.

Tre orfani vivono uno spazio dove la vita è più faticosa del lavoro, in una casa ostile da dove tutti noi vorremmo fuggire. Nell’arco di una notte si sviluppa l’attesa, prima della fine, ballando, cantando e perdendosi nell’oblio per non sentire il rumore del silenzio. Se nella macabra attesa Finale di Partita o in Aspettando Godot sono i morti e i vagabondi a dover gestire il nulla, qui sono i figli a dover subire l’impossibilità del futuro.

Nello spavento del domani l’unica stupida soluzione è quella del gioco al massacro. L’inganno. Il Teatro.

Biglietti: vedi pagina del sito

Per informazioni e prenotazioni:

teatro@comune.casalmaggiore.cr.it

Tel. 0375 284496