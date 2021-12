Spettacolo BOOMERANG gli illusionisti della danza

Sabato 11 dicembre

alle ore 21:00

presso il Teatro Sociale di Soresina

BOOMERANG gli illusionisti della danza

con RBR Dance Company





Coreografie: Cristiano Fagioli, Cristina Ledri, Alessandra Odoardi

Danzatori: Cristina Ledri, Alessandra Odoardi, Chiara Pagano, Francesca Benedetti, William Mazzei, Simone Bonatti, Raffaele Polito

‘Boomerang gli Illusionisti della Danza’ è il nuovo viaggio onirico di RBR Dance Company, applauditissima interprete nel 2019 a Castelleone di Indaco.

Un viaggio che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la nascita dell’uomo e che si sviluppa poi in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, diretta o indiretta, del genere umano: il progressivo ritirarsi delle nevi perenni (con coreografie fluttuanti ed illusionistiche); il caos delle città (l’uso sapiente di speciali fondali e proiezioni amplificano la rappresentazione di un’umanità intrappolata); le profondità degli abissi (ormai sature di plastiche).

Boomerang gli Illusionisti della Danza, supportati da scelte registiche altamente ipnotiche, l’uso magistrale di luci e musiche evocative, catturano letteralmente lo spettatore in un viaggio che ciascuno di noi dovrebbe intraprendere per comprendere come ad ogni nostra decisione o azione, consapevole o meno, ne corrispondano di uguali e contrarie anche quelle che mettiamo in atto nei confronti dell’ambiente in cui viviamo.

BIGLIETTI

Poltronissime/Palchi – Intero 20 € | Ridotto 18 €

Loggione – 12 €





Prenotazioni:

Tel. 348.6566386

biglietteria@teatrodelviale.it