Evento teatrale: Don Juan. Spettacolo di danza

Don Juan

Spettacolo di danza

coreografia Johan Inger

FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA ATERBALLETTO

Venerdì 17 dicembre ore 20.00

Teatro A. Ponchielli Cremona

musica originale Marc Álvarez

drammaturgia Gregor Acuña-Pohl

scene Curt Allen Wilmer (aapee) con estudiodeDos

costumi Bregje van Balen

luci Fabiana Piccioli

Spettacolo vincitore Premio Danza & Danza “Miglior produzione 2020”

La coreografia nasce dal desiderio di Inger di confrontarsi con Don Giovanni, mito paradigmatico antico e ancora contemporaneo.

La commedia originale di Tirso de Molina, Molière, Bertold Brecht e l’opera teatrale di Suzanne Lilar sono solo alcune delle fonti d’ispirazione: Inger e il drammaturgo Gregor Acuña-Pohl hanno potuto consultare venticinque diversi testi ispirati al personaggio.

Nella coreografia troviamo tutti i personaggi della storia, che diventano lente d’ingrandimento dei singoli caratteri, e svelano in modo sottile ma evidente il mondo interiore degli uomini e delle donne in scena.

Sulla partitura originale di Marc Álvarez, creata per l’occasione, i 16 danzatori di Aterballetto raccontano il Don Juan in un atto unico, immersi in uno spazio scenico, curato da Curt Allen Wilmer, senza connotazioni definite dal punto di vista geografico o storico: un labirinto di strutture mosse a vista dai danzatori, diversamente dai costumi che sono molto connotati, grazie all’invenzione visiva di Bregje van Balen.







BIGLIETTI:

platea e palchi € 25,00 intero - € 22 ridotto

biglietto studenti: posto unico numerato €12,00

presso la biglietteria del teatro aperta dal lunedì al venerdì (10-18) e sab/dom (10-13)

oppure online

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it