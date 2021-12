Concerto di Natale dell'Ensemble vocale e strumentale "Il Continuo"

Domenica 19 dicembre

alle ore 21

nella Chiesa cittadina di Sant'Agostino

l'Ensemble vocale e strumentale "Il Continuo",

diretto da Isidoro Gusberti, eseguirà il

Concerto di Natale

In programma i Salmi "In exitu Jsrael", "Laudate Dominum", "Laetatus sum" e il Credo in mi minore RV 591 di Antonio Vivaldi.

Ingresso libero.