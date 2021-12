Un centinaio di opere di Franca Pisani esposte in "Prima guardia"

La dinamica realtà del DAV – Dipartimento di Arti Visive di Soresina fa un deciso passo in avanti nella storia dell'arte con uno dei suoi progetti più intensi e complessi:

apre infatti domenica 05 dicembre alle ore 17:00

la mostra PRIMA GUARDIA

basata sulla documentazione, sulle idee, sulla incredibile storia dell'artista italiana Franca Pisani.

L'eccezionalità del progetto - artistico, didattico, assolutamente storico - fonda le sue radici sulla volontà di recuperare alla memoria collettiva e alla storia dell'arte in generale un periodo della vita della Pisani particolarmente fertile di innovazioni e sperimentazioni, di collaborazioni, di incontri e di legami che sono stati totalmente annullati dai libri di storia così come dalla linea del tempo in seguito ad alcuni gravissimi fatti politici avvenuti nel pieno di quegli anni settanta di grande fermento ai quali, proprio l'artista appena ventenne, venne purtroppo ingiustamente accostata.

Un periodo di assoluta e prima grandezza nel quale, in realtà, Franca diede vita a fondamentali programmi espositivi (nei suoi spazi di Milano e Firenze) e corporativi, soprattutto con l'ideazione e lo sviluppo dei due progetti in mostra: Album Operozio (1976) e Manumissio (1977) infatti rappresentano la summa dell'ideale di condivisione di quegli anni, sia dal punto di vista ideologico che da quello pratico.

Assoluti anche i nomi in ballo: tra i tanti, Eugenio Miccini, Ketty la Rocca, Enrico Crispolti, Paolo Masi, Maurizio Nannucci, Giulio Paolini, Rebecca Horn, Hervé Fischer - oltre a moltissimi altri.

Due progetti editoriali che chiariscono, oggi come un tempo, di quali rispetto e fiducia la giovanissima e talentuosa artista godesse negli ambienti dell'arte contemporanea.

Innamorata della Poesia Visiva nella sua declinazione italiana e alla ricerca di un'arte a misura d'uomo, Franca Pisani si dimostra attiva e propositiva per tutto il periodo che va tra il 1975 e il maggio del 1978, quando tutto - ma proprio tutto - finisce senza possibilità di appello.

Il DAV, con grande umiltà e altrettanta convinzione, cercherà di raccontare le vicende, le amicizie, i pensieri, i brani di vita vissuta di un'artista che aveva tutte le carte in regola per stravolgere il suo mondo ma che venne travolta da eventi molto più grandi di lei. Eventi che, con l'arte, non avrebbero dovuto avere niente a che fare.

I motivi di queste considerazioni e molto altro vi aspettano in mostra.

Franca Pisani - PRIMA GUARDIA a cura di Francesco Mutti

05 dicembre 2021 - 09 gennaio 2022

DAV - Dipartimento di Arti Visive di Soresina, via Matteotti 2/4.



OPENING: domenica 05 dicembre 2021 ore 17:00.

Orari: sabato 10:00 - 12:00 / domenica 10:00 - 12:00 e 16:00 - 19:00.

Giorni feriali visita su appuntamento.

Per info e appuntamenti: comunicazione@dav.comune.soresina.cr.it - +39 340 5419476