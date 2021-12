Personale di Ulisse Gualtieri "Armonie Cromatiche"

Dall'8 al 21 dicembre

presso la Sala Mostre dell'antica Filanda

di Soncino

sarà possibile ammirare le opere di

Ulisse Gualtieri

esposte nell mostra Armonie Cromtiche

Ulisse Gualtieri nasce nel 1957 in provincia di Cremona, per la precisione a Casalbuttano. Fin da ragazzo è un grande appassionato di disegno e coltiva questo suo talento per avvicinarsi poi alla pittura vera e propria, a soli 18 anni. Da quel momento in poi inizia a partecipare a numerosi concorsi sia a livello nazionale che internazionale e segue numerose rassegne.

Volendo scegliere un termine specifico per definire la particolarità e unicità delle opere di Ulisse Gualtieri, l’unica da scegliere senza timore di sbagliare è colore. È proprio il colore il vero punto di forza dei suoi quadri.

La bellezza delle tele del Gualtieri sta proprio nello sfondo armonico di colori da cui sembrano uscire e prendere forma i vari elementi raffigurati. Il gioco cromatico è straordinario e realizzato con maestria per risvegliare l’emotività dello spettatore. I toni cupi e grigi riconducono alla desertificazione e alla monotonia della vita metropolitana, mentre quando ritrae i paesaggi della natura, l’artista ritrova solarità e gioia e utilizza colori caldi e dorati. Un viaggio tra concretezza e realtà da una parte e puro istinto che guida la gestualità dell’artista pittore nella realizzazione delle sue opere.

La vera passione dell’artista Ulisse Gualtieri, che riesce a comunicare con grande sapienza e intensità, è proprio per i colori. Rappresentare un paesaggio, una forma è solo un pretesto per usare i colori e mescolarli secondo il proprio sentire. Ecco che lo stile diventa inconfondibile, alternandosi tra sfondi onirici che rimandano all’ignoto ed elementi più reali in primo piano, in grado di catturare l’occhio dello spettatore sulla quotidianità.

Proprio questa linea sottile tra immaginazione e verità, tra sogno e vita di tutti i giorni è l’aspetto più caratterizzante dello stile pittorico dell’artista.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19.

Per informazioni:

info@artidesignimpresa.it

0374 83 78 40