Bleu! Uno spettacolo per bambini e famiglie dedicato al mare

Domenica 19 dicembre alle ore 11:00

(replica ore 16.00 e 18.00)





Palcoscenico del Teatro Ponchielli

BLEU!

compagnia TPO

Bleu! è uno spettacolo dedicato al mare, in particolare al Mediterraneo, culla di civiltà e miti, ambiente dove la natura e la bellezza incontrano l’arte.

Con Bleu! la compagnia approfondisce la sua ricerca sulle potenzialità delle dinamiche interattive all’interno di un contesto teatrale prevalentemente visivo concepito per abbattere le barriere linguistiche e rivolgersi ad un pubblico eterogeneo di bambini.

Attingendo alla mitologia classica e alle storie che il Mediterraneo porta in sé, Bleu! narra dell’incontro tra due figure: un marinaio e una entità magica e misteriosa, una ninfa del mare.

Tutto comincia nel momento in cui “Lei” lascia cadere nel mare una perla affinché “Lui” la ritrovi. Il marinaio dovrà percorrere un viaggio avventuroso, solcando le acque del mare e immergersi in abissi profondi, trasformando la nostra storia in un percorso di scoperte e conoscenza.

In Bleu! le stelle sono il filo conduttore che unisce trasversalmente un quadro scenico ad un altro e permette ai nostri spettatori di avere dei punti di riferimento nella storia. Seguendo le tracce delle stelle, infatti, affrontiamo le acque tempestose e la furia dei venti, incontriamo gli abitanti del mare, si danza, si suona, si creano occasioni di gioco per un piccolo equipaggio affiatato e collaborativo.

In Bleu! gli elementi naturali dell’ambiente marino diventano lo scenario di un viaggio virtuale degli attori e del pubblico. Lo spazio scenico è a pianta centrale. A terra un grande tappeto da danza su cui vengono proiettate immagini che ricordano una spiaggia o un’isola dove raccogliere piccoli tesori portati dal mare. In alto, sopra lo spazio scenico, una grande spirale di tulle, sospesa, mobile, in lenta e costante trasformazione, che diventa la superficie di proiezione su cui far “galleggiare” le immagini e rendere lo spazio totalmente immersivo.

Fascia d’età: dai 4 agli 8 anni.

Biglietti:

Posto unico non numerato

€ 12,00 adulti

Posto unico non numerato

€ 6,00 bambini





Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

Mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it