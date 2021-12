Appeso ad un filo. Spettacolo di Marionette per tutte le età

12 dicembre

Ore 17:00

Teatro Comunale di Casalmaggiore

Appeso ad un Filo

spettacolo di Marionette

Uno spettacolo pieno di semplicità e poesia che coinvolge, commuove e diverte.

Le marionette sono vive, capaci di trasmettere emozioni.

Ogni personaggio racconta la propria storia attraverso il movimento e la musica. Le marionette interagiscono sempre con i ManipolAttori che amplificano la loro magia.

Spettacolo perfetto per tutte le età; incanta i bambini e fà sognare gli adulti: "il tempo è vita e la vita dimora nel cuore".

Spettacolo vincitore di 8 premi internazionali come miglior spettacolo in festival di teatro di figura in Russia, Portogallo, Germania e Italia.

Biglietti: Adulti € 10; Ragazzi € 5.

