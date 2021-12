Concerto di musica da camera: Lucia Cortese e Manuel Tomadin

Giovedì 9 dicembre alle ore 20,45

nella sala della Camerata

un nuovo concerto del ciclo

“La stanza del pensiero”

Lucia Cortese, soprano

e Manuel Tomadin, organo e clavicembalo

PROGRAMMA

Benedetto Ferrari (1603-1681) Amanti io vi so dire

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Toccata Prima per Organo [dal II libro di Toccate]

Claudio Monteverdi (1567-1643) Voglio di vita uscir

Arcangelo Corelli (1653 - 1713)

Sonata per Tastiera op. 5 n 7 trascritta da D. Zipoli

Vivace - Allegro - Sarabanda - Giga. 7

Barbara Strozzi (1619-1677) Eraclito amoroso

Claudio Monteverdi (1567-1643) Exulta Filia

Cesare Borgo (ca. 1560/65 - 1623) Canzon “La Lucina”

Claudio Monteverdi (1567-1643) Laudate dominum

Bernardo Pasquini (1637 -1710) Introduzione e Pastorale

Tarquinio Merula (1595-1665) Canzonetta spirituale sopra la nanna

LUCIA CORTESE

Nata a Genova, si diploma giovanissima in trombone presso il Conservatorio“N.Paganini”. Successivamente intraprende lo studio del canto diplomandosi a pieni voti presso l'ISSM“C.Monteverdi”di Cremona dove, nel dicembre 2015, consegue anche la laurea specialistica di II livello con votazione 110/110 lode e menzione speciale.

Si dedica poi al repertorio barocco sotto la guida di Sara Mingardo e Roberta Invernizzi. Si è esibita in Italia e all’estero in veste di solista collaborando con diversi ensemble come La Venexiana, Accademia del Ricercare, Cremona Antiqua, Sezione Aurea, I Musici Malatestiani, I Virtuosi Italiani, Orchestra San Marco di Pordenone, Accademia dell'Arcadia e Harmonicus Concentus.

Ha partecipato a importanti festival nazionali ed internazionali tra i quali Festival Monteverdi di Cremona, Ristori Barocca di Verona, Festival SWR di Schwetzingen, Monteverdi Festival-Centro Cultural de Belém di Lisbona, SEVIQC Festival di Brežice, Ausseer Barocktage di Bad Aussee, Grandezze & Meraviglie di Modena. Ha registrato per “Brilliant” un cd di musiche di Paganini con la violinista Bin Huang, vincitrice del Premio Paganini 1994 e un cd di musiche di Cestie Laurenzi con il soprano

Roberta Invernizzi e l’ensemble Sezione Aurea.



MANUEL TOMADIN

Diplomato in Pianoforte (massimo dei voti), Organo e composizione organistica, Clavicembalo (Cum Laude); si è laureato in Clavicembalo con una tesi sulle Variazioni Goldberg di J. S Bach con votazione 110 e lode presso il conservatorio “J. Tomadini” di Udine.

Si dedica costantemente all' approfondimento delle problematiche inerenti la prassi esecutiva della musica rinascimentale e barocca anche attraverso lo studio dei trattati e degli strumenti dell' epoca. Collabora stabilmente con il M° Manuel Staropoli (Flauto dolce) e fa parte del gruppo di musica antica "Terg Antiqua"con strumenti originali.

Svolge intensissima attività concertistica, sia solistica, in assiemi o come accompagnatore in Italia e in Europa. Ha inciso nove CD e per la collana Organi Storici del Friuli Venezia Giulia e un CD di Sonate per Viola da Gamba e Cembalo di A. Vivaldi per l’ Etichetta Toondrama ed un CD Duello Tastieristico vol 2 con l’ organista M. Ballico Vicepresidente dell’Accademia Organistica Udinese è altresì docente dei corsi di Musica da camera per strumenti antichi, Clavicembalo e Organo storico alle Vacanze musicali di Sappada (BL) e all’ Accademia Organistica di Belgrado (Serbia).

Già docente di Organo e composizione organistica al conservatorio “N. Rota” di Monopoli e docente di Clavicembalo al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, tiene corsi di perfezionamento di musica antica alla Staatliche Hochschule fur musik und Darstellende kuns in Mannheim (Germania).