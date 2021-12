Concerto di Natale per Mezzosoprano e Fisarmonica

Domenica 19 dicembre alle ore 18,00

presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo di Mezzano Superiore, l’associazione “G. Serassi” propone un interessante concerto per Mezzosoprano e Fisarmonica, in occasione delle imminenti festività natalizie.

Protagonisti dell’evento saranno la cantante Valentina Vanini e il fisarmonicista Lorenzo Murani.

Valentina Vanini, Mezzosoprano, si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio Musicale di Parma sotto la guida di A.Cicogna. Ottiene la Borsa di Studio per il "Master biennale di II livello in Repertorio vocale da camera " presso il Conservatorio di Milano laureandosi con lode a Dicembre 2017.Vincitrice di premi nazionali e internazionali in musica vocale da camera tra i quali : Primo Premio Conservatorio di Milano (Sezione Musica da Camera), Secondo Premio alla II edizione del Concorso Internazionale "Elsa Respighi”Verona.

Si è esibita presso:Accademia Filarmonica Romana,Teatro Regio di Parma,TeatroValli di Reggio Emilia, Museo del '900 di Milano, Auditorium Puccini di Milano. Ha debuttato al Ravenna Festival 2015 nell'Opera di Adriano Guarnieri in prima assoluta, che ha replicato al Festival Dei Due Mondi di Spoleto a Luglio 2016. Nel 2020 ha recitato e cantato nel Film “Volevo Nascondermi” di Giorgio Diritti con Elio Germano premiato al Festival di Berlino, Nastro d’Argento, David di Donatello.

Lorenzo Munari tra i primi ad ottenere il diploma italiano in fisarmonica classica, presso il Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro, è laureato in musicologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. Ha conseguito la laurea di alto perfezionamento musicale presso il conservatorio di Mantova sotto la guida del maestro C. Rojac. Già vincitore di vari concorsi fisarmonicistici, viene selezionato nel 1996 come rappresentante italiano alTrofeo Mondiale di fisarmonica di Faro (Portogallo) ottenendo il terzo premio (unico italiano premiato).

È direttore della Fisorchestra Luigi Valcavi, formata in toto da giovani studenti di cui ne e’ l’ideatore e curatore degli arrangiamenti. Lorenzo Munari è inoltre spesso invitato a prendere parte a seminari,masterclass e concorsi musicali sia in qualità di ospite concertista che in veste di giurato.

Saranno eseguite musiche di Pergolesi, Schubert, Gounod, Adam e della tradizione natalizia particolarmente adatte al timbro della fisarmonica. Strumento di tradizione popolare e di origine ottocentesca il cui suono è prodotto dalla vibrazione di ance libere innescata dall’aria convogliata dal mantice: vero e proprio polmone dello strumento.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Sorbolo Mezzani e rientra nella rassegna “Musica intorno al Fiume”. Giunta quest’anno alla XIX edizione è stata inserita nelle manifestazioni di Parma 2020+21.

Associazione Giuseppe Serassi

Tel. 340-6349601

www.serassi.it