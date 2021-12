Da Industrial Drinks & More grande festa a tema Girl Power Night

Sabato 18 dicembre dalle ore 21:00

una super festa per celebrare la femminilità

con GIRL POWER Night all' INDUSTRIAL DRINKS&MORE

La serata sarà ovviamente aperta a TUTTI, con tanta musica bellissima e tante sorpresine...



Ecco il PROGRAMMA COMPLETO:

• APERTURA con il live di Giulia Dagani + Roberta Raschellà.

• ALL NIGHT LONG con il DJ SET a cura di HOUSEWIFE DJS, special guest VERONIKK e il suo sound elettronico e molto molto ballerino.

• Durante la serata potrete acquistare i biglietti per la Lotteria Industrial con estrazione finale il 30/12. In palio 1 bottiglia Limited Edition Dom Perignon x Lady Gaga.

•Durante la serata saranno disponibili i gadget super esclusivi di GIRL POWER personalizzati e in tiratura ultra limitata

•Per l'evento saranno utilizzabili sia la sala INDOOR che la sala OUTDOOR coperta e riscaldata.

•Photo & Video all night long.

GRADITA LA PRENOTAZIONE: 3342478388

industrialdrinksmore@gmail.com



www.industrialdrinksmore.com

L'evento si svolgerà nel massimo rispetto delle nuove normative sanitarie anti Covid-19 vigenti in Italia.