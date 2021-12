Musica! Per la rassegna Live@Fico protagonista Eddish

Lunedì 20 dicembre alle 22.00

un nuovo appuntamento della rassegna

Live@Fico, protagonista

Eddish

Eddish comincia a muovere i primi passi come dj tra il 2004 e il 2005. Profondamente influenzato della scena techno di Detroit per molti anni imposterà i suoi djset orientandoli verso ritmiche e sonorità prettamente dancefloor. La passione per il djing e per la produzione viaggiano di pari passo fin da subito. Il tempo trascorso in studio tra sequencer e sintetizzatori lo avvicina sempre di più ad atmosfere deep e ambient.

In questi anni ha realizzato suoi pezzi su Little Helper, Rare Beat Records, Rawpaper, EtichettaNera, Lw Recordings e Dream Raw.

Costantemente alla ricerca di nuovi suoni, trova la sua comfort zone nei set ibridi, tra sperimentazioni elettroniche e beat classici dal sapore analogico.



presso Antica Osteria del Fico