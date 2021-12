Musica live! Duo di sassofoni Tracanna-Milesi allo Spoon!

Sul palco dello Spoon

mercoledì 22 dicembre alle ore 21

un altro originalissimo evento live!

Tracanna&Milesi Live

Duo di sassofoni composto da Tino Tracanna e Massimiliano Milesi. Un’insolita formazione che spazia dalle composizioni di Monk a momenti di sperimentazione, passando per i Blues del Mississippi e incontrando il genio di Bach. Alcuni brani originali fanno poi da sfondo ad improvvisazioni libere da appartenenze di genere, a intrecci complessi ed evocazioni popolari.

Tino Tracanna fa parte del Quartetto di Franco D’Andrea dai primi anni 80 fino al 90. Dal 1983 fa parte del quintetto di Paolo Fresu con I quali vince numerosi referendum. Tino Tracanna ha al suo attivo numerosi progetti discografici e più di un centinaio di incisioni realizzate come solista. Nel 2013 ha iniziato una col quartetto Inside Jazz Quartet (con Massimo Colombo, Attilio Zanchi e Tommaso Bradascio), gruppo che si prefigge di abolire il tradizionale concetto di leader e siderman e favorisce il contributo dei singoli membri del gruppo in modo equiparato. In collaborazione con Massimiliano Milesi ha fondato nel 2015 il quartetto Double Cut[È coordinatore dei Corsi Jazz del Conservatorio di Milano.

Massimiliano Milesi ha esordito nel 2012 collaborando nei progetti di Giovanni Falzone e con Tino Tracanna fondando nel 2015 il quartetto Double Cut. Attivo anche a livello internazionale dal 2014 è membro della European Orchestra di Wayne Horvitz. Collabora assiduamente con i maggiori jazzisti della scena italiana e internazionale. In particolare ha suonato e pubblicato, nel 2020, il disco WHen? con Dave Douglas e Steven Bernstein. Sempre nel 2020 è a fianco di Jim Black e Francesco Bigoni nel disco Dark Dry Tears: hide show yourself capitanato da Danilo Gallo.



