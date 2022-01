Concerto/Show "Queen at Opera" interamente basato sulle musiche dei QUEEN

QUEEN AT OPERA

al Teatro Ponchielli

Sabato 9 aprile, ore 21.00

Oltre 40 straordinari performer sul palco!

In scena dal 2015, il primo ed originalissimo Concerto/Show interamente basato sulle musiche dei QUEEN in una inedita e coinvolgente veste rock/sinfonica mai creata prima, con gli arrangiamenti originali del M° Piero Gallo.

I biglietti sono già disponibili sul circuito ticketone; andranno in vendita alla biglietteria del teatro e sul circuito vivaticket a partire da lunedì 10 gennaio.

Da un’idea di Simone Scorcelletti lo spettacolo che ha riscosso un enorme successo, in Italia e nel mondo!

Grazie alla presenza sul palco di oltre 40 straordinari performer, con Queen At The Opera il pubblico potrà ascoltare i più grandi classici dei Queen e riviverli assistendo ad un evento che saprà scatenare emozioni uniche.

Talentuosi cantanti tra cui Luca Marconi, Alessandro Marchi e Valentina Ferrari, già noti al pubblico di "Notre dame de Paris", "Romeo e Giulietta", "Priscilla la regina del deserto", “Hair”, "The voice" e "Roma Opera Musical", sono pronti a confrontarsi con i più grandi capolavori del popolarissimo gruppo di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor.

Classici senza tempo come We are the champions, Barcelona, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio Ga Ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust e tanti altri rivivranno in tutto il loro travolgente splendore grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo un’orchestra sinfonica e una rock band possono generare.

Il tutto sarà impreziosito da un suggestivo visual show, che renderà l'atmosfera dello spettacolo ancora più emozionante e coinvolgente.

Queen At The Opera è lo spettacolo più sorprendente ed imperdibile degli ultimi anni.

BIGLIETTI:

Platea con MEET & GREET € 74,00 in vendita solo su ticketone

Platea € 66,00

Palchi centrali € 60,40

Palchi laterali € 55,90

Galleria numerata € 45,60

Loggione numerato € 41,00

*I bambini sotto i 12 anni ricevono una riduzione del 30% sul biglietto

Info biglietteria: tel 0372 022001/02 (lun /ven 10.00-18.00; sab/dom 10.00-13.00);

biglietteria@teatroponchielli.it

teatroponchielli.it