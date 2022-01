La Befana vien in Rocca! Visita per bambini dai 5 ai 10 anni

Ultimo giorno delle festività natalizie: arriva la Befana e se le porta via tutte… In cambio lascerà tanti buoni dolcetti ai bimbi che la seguiranno nella visita della Rocca Viscontea, ma solo per i più bravi! Non vorrete mica portarvi a casa un pezzo di carbone?!



Luogo di ritrovo: IAT – Ufficio Turistico di Castell’Arquato, Piazza Municipio,

ore 15,00.



Prenotazione obbligatoria. Indicato per bambini dai 5 ai 10 anni.

Costo: € 10,00 a bambino (include il regalino della Befana).

È richiesta la presenza di almeno un adulto per nucleo familiare (biglietto di ingresso alla Rocca: € 5,00).

Durata complessiva: circa un’ora e un quarto.

L’evento si terrà al raggiungimento della quota minima di 8 bambini partecipanti fino a un massimo di 20.



ATTENZIONE: Per gli adulti e i ragazzi sopra i 12 anni è necessario possedere regolare GREEN PASS come previsto dalla normativa nazionale in vigore alla data dell’evento. È obbligatorio l’uso della mascherina durante la sosta negli spazi al chiuso. Consigliamo di portare con sé del gel igienizzante, che sarà comunque messo a disposizione dei visitatori sia all’inizio che alla fine dell’evento.



Info: IAT Castell’Arquato

Tel: 0523 803215

Mail: iatcastellarquato@gmail.com