Il segreto di Antonio Stradivari. Vuoi vivere un' esperienza unica?

Riprendono le iniziative di Target Turismo e Cremona Infopoint per attirare turisti e curiosi nella città dei violini.

Il 6 gennaio 2022 si ricomincia con il tour a piedi dedicato al grande liutaio cremonese Antonio Stradivari con partenza dall’ufficio turistico Cremona Infopoint di piazza del Comune alle ore 15.00: “Il segreto di Stradivari” un tour guidato per le vie della città in compagnia di Antonio Stradivari stesso interpretato da un attore che racconterà in prima persona la vita del maestro con aneddoti e curiosità sulla sua vita e sui suoi violini. Una guida turistica fornirà approfondimenti sulla Cremona del Sei-Settecento, valorizzando gli aspetti storico-artistici attraverso i monumenti di quel periodo.

L’attore e la guida condurranno alla scoperta dei luoghi chiave del maestro, come la Casa Nuziale di Corso Garibaldi, dove nacquero alcuni importanti strumenti come il violino Clisbee del 1669, la viola Mahler del 1672 e i violini decorati Sunrise e Hellier. Altre tappe del tour riguarderanno i Giardini Pubblici di Piazza Roma dove un tempo era la casa bottega del maestro e dove si vede oggi il monumento commemorativo, con approfondimenti sulla perduta chiesa di S. Domenico. Tappa obbligata la chiesa di S. Agostino, con il celebre dipinto del Massarotti, e le statue dedicate ad Antonio Stradivari dislocate in diversi punti della città. Durante il percorso sarà possibile ascoltare brani musicali legati al periodo di Stradivari.

Il tour viene organizzato nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid con obbligo di mascherina e distanziamento garantito dall’utilizzo di radiocuffie.

Per info e prenotazioni:info@targetturismo.com - Tel. 0372 407081 -Cell. 347 6098163