L'Opera si Rivela: La Fanciulla del west. Guida all’ascolto

L’Opera si rivela

Ridotto del Teatro A. Ponchielli ore 11.00





L'appuntamento è per domenica 16 gennaio con La Fanciulla del west, opera in tre atti di di Giacomo Puccini che andrà in scena al Teatro Ponchielli il 21 e 23 gennaio.

L’incontro avrà come relatore Vincenzo Borghetti.

L’incontro è ad ingresso libero.