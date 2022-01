La fanciulla del west - Opera in tre atti di Giacomo Puccini

La fanciulla del west

Opera in tre atti

libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini



musica di Giacomo Puccini

regia di Andrea Cigni

Orchestra I pomeriggi musicali di Milano

Coro Operalombardia

maestro del coro Diego Maccagnola



Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia



Durante un soggiorno a New York nel 1907, a Puccini accadde di assistere a un dramma di David Belasco, dal titolo The girl of the golden West, rimanendone oltremodo colpito.

Ottenuto dall'autore il necessario consenso, incaricò il poeta Carlo Zangarini, a cui subentrò in un secondo tempo lo scrittore toscano Guelfo Civinini, di stendere il libretto, nacque così La Fanciulla del West, che debuttò nel 1910 al Metropolitan di New York.

L’allestimento, per la regia di Andrea Cigni, ci porterà in California, una microsocietà fatta di uomini, costretti a vivere una condizione professionale e sociale particolare, una condizione di isolamento, di frustrazione, di routine nella propria vita, dove però si racconta di un amore che finisce a lieto fine.

A dirigere Pietro Rizzo, uno fra i più talentuosi giovani direttori italiani, già salito sul podio dei più grandi teatri al mondo, fra i quali: Metropolitan Opera, Dallas Opera, Deutsche Oper Berlin, Maggio Musicale Fiorentino, New National Theatre Tokyo e moltissimi altri teatri in Italia e all’estero.

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 60,00 - Ridotto € 55,00

Galleria: Intero € 40,00 - Ridotto € 35,00

Loggione: € 22,00

Studenti: Posto unico numerato € 15,00

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro Ponchielli dal lunedì al sabato con orario continuato 9.30 - 13.00

o online fino a 48 ore prima di ogni spettacolo su www.vivaticket.it