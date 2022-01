"Ouverture des Saponettes" Un concerto per bolle di sapone

Domenica a teatro con la famiglia il 9 gennaio!

Alle ore 17 tenetevi pronti per uno spettacolo unico!

Michele Cafaggi porta sul palco il suo

Ouverture des Saponettes

Direttore senza orchestra, musicista senza strumenti, cantante senza fiato, un concerto anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per pensieri silenziosi. Come bolle di sapone.

Un eccentrico direttore d'orchestra vi porterà nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone, per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato! Da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle...

Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Per informazioni:

Tel.: 0375 284422

csc@comune.casalmaggiore.cr.it