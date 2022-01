"Lo Zingaro – Non esiste curva che non si possa superare" Teatro

Sabato 29 gennaio

alle ore 21:00

presso il Teatro Sociale di Soresina

LO ZINGARO – Non esiste curva che non si possa superare

con Marco Bocci

di Marco Bonini, Gianni Corsi e Marco Bocci

In un monologo emotivo ed appassionante Marco Bocci racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1: Ayrton Senna. Quel pilota è lui.

Ricostruendo in parallelo la vicenda personale dello Zingaro e quella di Senna, il racconto rintraccia coincidenze, premonizioni, intuizioni che quasi segnano il destino dello Zingaro.

Il primo incontro con Senna, il primo gran premio visto dalla pista, il rapporto con il padre, il primo go-kart, la scelta di correre, il legame profondo con la famiglia e il desiderio di crearne una propria dopo il divertente incontro con la moglie.

Esattamente 24 anni dopo il tragico incidente in cui Senna, il primo maggio del 1994, perse la vita ad Imola, è proprio Bocci, in gara a Magione, ad avere un sinistro. Un incidente che gli salvò la vita perché fece scoprire che l’attore aveva un herpes al cervello che, non fosse venuto alla luce, avrebbe potuto avere effetti gravissimi.

Una storia incredibile, che Marco Bocci racconta nel suo monologo teatrale.

BIGLIETTI

Poltronissime/Palchi – Intero 27 € | Ridotto 25 €

Loggione – 15 €





BIGLIETTERIE

Castelleone – Punto biglietteria, via Garibaldi 2 (1° piano) - mercoledì 16.30-18 e sabato 10.30-12

Soresina – Sala Gazza c/o Biblioteca, via Matteotti - 6 martedì, venerdì 15.30-18.30

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)

Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 9-12 (serv cons 1euro)

Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro)

Prenotazioni:

Tel. 0374/350944 - 348/6566386

biglietteria@teatrodelviale.it



teatrodelviale.it