Teatro: "Marjorie Prime" dal testo finalista al Pulitzer 2015

Sabato 15 gennaio, ore 21.15

Teatro Arena del Sole di Roccabianca

Marjorie Prime

di Jordan Harrison

con Ivana Monti, Elena Lietti, Pietro Micci, Sebastiano Spada



produzione Teatro Franco Parenti



L’ottantenne Marjorie passa le sue giornate a conversare con il Prime, una copia digitale e ringiovanita del defunto marito che condivide con lei i ricordi per supportarne la memoria incerta.

In questo senso si affida ai ricordi che il Prime ha ormai interiorizzato e costruito dopo varie conversazioni intercorse con lei, la figlia e il genero.

Il testo, finalista al Pulitzer 2015, sorprende non solo per i temi toccati, l’Alzheimer e il rapporto futuribile fra umano e intelligenza artificiale, ma anche per la qualità della resa teatrale.



Bglietti: 18 euro, prenotabili al numero whatsapp 339.5612798 oppure all’indirizzo mail teatrodiragazzola@aruba.it

Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it