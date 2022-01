Un appuntamento coinvolgente con il climatologo Luca Mercalli

Ponchielli Talk: A teatro per confrontarci con tre prestigiose personalità del mondo della cultura: lo storico Alessandro Barbero, il climatologo Luca Mercalli e il designer Riccardo Falcinelli.

La sala maggiore del teatro come l’aula di una scuola: per ascoltare, imparare, comprendere, dibattere, riflettere su temi del nostro tempo.

Siamo al secondo dei tre appuntamenti della rassegna:

venerdì 11 febbraio ore 20.00

Luca Mercalli

Clima Talk

Luca Mercalli ha cominciato ad interessarsi di atmosfera da giovanissimo.

Dopo essersi iscritto a Scienze agrarie all'Università degli Studi di Torino, ha proseguito gli studi all'Università di Grenoble con formazione in climatologia e glaciologia conseguendo un master in Geografia e scienze della montagna. La storia del clima delle Alpi è il suo principale argomento di ricerca, ma si occupa anche di temi ambientali ed energetici.

Nel 1993 ha fondato la rivista Nimbus, della quale conserva la direzione. È autore di articoli scientifici su riviste internazionali e su riviste specializzate ed è autore di numerosi articoli su La Stampa, la Repubblica, Alp, Rivista della Montagna, Donna Moderna, Gardenia.

Ha tenuto conferenze in Italia e all'estero. Molti sono i suoi interventi televisivi per Rai 3 Ambiente Italia, dal 2003 è a Che tempo che fa, dal 2005 a Rai 2 TG Montagne e dal 2008 Buongiorno Regione (TG Piemonte).

Nel 2016 ha portato in teatro i temi della sostenibilità ambientale con Non ci sono più le mezze stagioni, spettacolo condotto con la Banda Osiris.

Collabora anche con Il Fatto Quotidiano, tenendo la rubrica fissa domenicale "SOS Clima".

Dal luglio 2021 è coordinatore del comitato scientifico del neonato partito politico Europa Verde.

Posto unico numerato, € 12,00.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura:

10.00-18.00 dal lunedì al venerdì e 10.00- 13.00 sabato e domenica

e online su vivaticket

Contatti

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it



L'ultimo appuntamento di Ponchielli Talk è con Riccardo Falcinelli venerdì 11 marzo.

