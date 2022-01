Un appuntamento coinvolgente con il designer Riccardo Falcinelli

Ponchielli Talk: A teatro per confrontarci con tre prestigiose personalità del mondo della cultura: lo storico Alessandro Barbero, il climatologo Luca Mercalli e il designer Riccardo Falcinelli.

La sala maggiore del teatro come l’aula di una scuola: per ascoltare, imparare, comprendere, dibattere, riflettere su temi del nostro tempo.

Ultimo dei tre appuntamenti della rassegna:

venerdì 11 marzo ore 20.00

Riccardo Falcinelli

Come si guardano le nuvole

Riccardo Falcinelli (Roma, 1973) è uno dei più apprezzati visual designer sulla scena della grafica italiana, che ha contribuito a innovare libri e collane per diversi editori.

Da oltre vent'anni cura la grafica per alcune tra le maggiori case editrici italiane, tra cui Einaudi, Disney, Laterza, Zanichelli, Harper Collins.

Ha studiato “Graphic design” al Central Saint Martins College of Art e Design di Londra e si è laureato in Letteratura italiana alla Sapienza di Roma.

Ha insegnato "Basic e visual design" alla Facoltà di disegno industriale de La Sapienza e dal 2012 insegna Psicologia della percezione presso la Facoltà di Design ISIA di Roma.

È autore di numerosi saggi sul rapporto tra design e percezione visiva tra cui: Guardare. Pensare. Progettare. Neuroscienze per il design (2011), Critica portatile al visual design (2014), Cromorama (2017) e Figure (2020).

