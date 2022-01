Concerto live: Ceccarelli & Spinetti in "More Morricone"

Ceccarelli & Spinetti



"More Morricone"

Domenica 30 gennaio ore 18:00

Giovanni Ceccarelli pianoforte, Rhodes, clavietta, toy piano

Ferruccio Spinetti contrabbasso, basso elettrico

Dal 2009, anno in cui i due musicisti formano il gruppo InventaRio, il duo smette di esibirsi fino al suo ritorno nel 2019. Ferruccio e Giovanni hanno registrato insieme quattro album: “InventaRio” e “InventaRio incontra Ivan Lins” dell’omonimo gruppo – insignito di una nomination ai Latin Grammy Award –, “Météores” del trio di Giovanni Ceccarelli ed una partecipazione di Spinetti all’album “Daydreamin” sempre del trio di Giovanni.

I due artisti condividono una profonda empatia musicale, dove nell’equilibrio tra scrittura ed improvvisazione emergono un profondo lirismo ed una grande capacità di ascolto reciproco.

More Morricone nasce da una proposta del produttore discografico Pierre Darmon dell’etichetta francese Bonsaï Music, con la quale Giovanni e Ferruccio collaborano da molti anni. Questo lavoro discografico, registrato nell’inverno del 2019, rende omaggio all’arte del grande compositore Ennio Morricone focalizzando sulla sua opera musicale dedicata al cinema. Giovanni e Ferruccio hanno per l’occasione selezionato musiche molto conosciute al grande pubblico – come quelle composte per i film “Nuovo Cinema Paradiso” , “C’era Una Volta In America” e per la serie televisiva “La Piovra” – e brani tratti da opere cinematografiche meno note – tra le altre “La tarantola dal ventre Nero” , “Metello” e “Gli avvoltoi hanno fame” .

L’attento lavoro di arrangiamento operato sulla musica di Morricone mira a presentare le sue composizioni nella loro forma più essenziale.