Concerto: Orchestra di Padova e del Veneto con Fabrizio Bosso tromba solista

Orchestra di Padova e del Veneto

mercoledì 2 febbraio ore 20:00

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Fabrizio Bosso, tromba solista

Paolo Silvestri, direttore

Il concerto sarà cucito su misura sul poliedrico trombettista jazz Fabrizio Bosso, artista torinese che tutto il mondo ci invidia per la sua tecnica formidabile, per la sua musicalità e per il suo fraseggio unici.

Ad accompagnare il M° Bosso salirà sul palco del Ponchielli l'Orchestra di Padova e del Veneto, unica Istituzione Concertistico-Orchestrale attiva in Veneto con oltre 50 anni di attività.

Il concerto sarà diretto da Paolo Silvestri, compositore, direttore d’orchestra e pianista che da molti anni sperimenta l’incontro di linguaggi differenti coniugando il jazz e la musica contemporanea con le tradizioni musicali popolari di tutto il mondo.

Il jazz sarà il filo conduttore della serata: dal fenomeno jazz che entra in Europa all’inizio del Novecento, in modo particolare in Francia, che caratterizzò soprattutto le composizione di Ravel coniugando nella sua musica con questo nuovo genere in maniera del tutto nuova, avanzata, e del tutto personale, ad una nuova composizione del M° Silvestri dedicata a Fabrizio Bosso, A New Tale, passando per gli standard di Duke Ellington fino al maggior compositore italiano del XXI secolo, Ennio Morricone, con una rivisitazione dei temi dalle colonne onore dei film Metti una sera a cena e Nuovo Cinema Paradiso.







Programma

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Le tombeau de Couperin

Prima esecuzione: Parigi, Salle Érard, 28 febbraio 1920

Prélude - Vif

Forlane - Allegretto

Menuet - Allegro moderato

Rigaudon - Assez vif

***

Paolo Silvestri (1960)

A New Tale

Concerto per Fabrizio Bosso

PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

Duke Ellington (1899 – 1974)

In a Sentimental Mood

arrangiamento: Paolo Silvestri

Ennio Morricone (1928 – 2020)

Metti una sera a cena

arrangiamento: Paolo Silvestri

Nuovo Cinema Paradiso

arrangiamento: Paolo Silvestri

BIGLIETTI

Platea e Palchi: Intero € 40,00 - Ridotto € 35,00

Galleria: Intero € 35,00 - Ridotto € 30,00

Loggione: Intero € 30,00 - Ridotto € 25,00

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online tramite il circuito www.vivaticket.it

Informazioni:

Biglietteria del Teatro Amilcare Ponchielli

Corso Vittorio Emanuele II, 52

Tel. 0372-022001/02 (lun/ven 10.00-18.00 e sab/dom 10.00-13.00)

biglietteria@teatroponchielli.it