Un sogno nel castello - Teatro per bambini e famiglie

Domenica 6 febbraio alle ore 16, presso il Cineteatro Giovanni Paolo II a Castelleone, la merenda è servita a teatro con la Compagnia Teatrodaccapo in

Un sogno nel castello

con Max Fenaroli e Marcello Nicoli

Fascia d’età: materna, primaria e famiglie

La vita nel paese di Sorrisolo scorreva tranquilla, serena e felice finché arrivò Stressone, lo Stregone Mangiatempo, che rubò a grandi e bambini tutto il tempo dedicato allo svago e al divertimento per trasformarlo in tempo di lavoro, lavoro, lavoro! La gente di Sorrisolo divenne molto triste.

Un giorno, giunse nella piazza del paese una Compagnia di Artisti Girovaghi per presentare il suo spettacolo ambientato in un Castello: la Sala del Trono con il capriccioso Re Vanesio e Bastian il fedele Pittore di corte; la Torre dove vive la Principessa Orchidea corteggiata da Birlingo Drago Vichingo; il Cortile in cui Rafael lo scultore, Nico l’ammaestratore, i Danzator Dé Corte, insieme ad altri ‘Artisti di giro’ si esibiscono nelle loro arti.

Più lo spettacolo cresceva e più le persone accorse in piazza riconquistavano il tempo da dedicare al gioco e al divertimento e più Stressone lo Stregone Mangiatempo si indeboliva al punto che dovette svignarsela a gambe levate! E perché se ne stia definitivamente lontano, da più di cinquecento anni, ogni giorno, a Sorrisolo, c’è uno spettacolo!!!

Al termine delle rappresentazioni merenda per grandi e piccini consegnata imbustata all’uscita, per la massima sicurezza di tutti. In collaborazione con Lekkerland.

BIGLIETTI

Posto Unico 6 €