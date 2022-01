"Ricorrenze" spettacolo teatrale della Compagnia Quelli del Venerdì

Sabato 5 febbraio, ore 20:45, presso il Centro Culturale Aldo Moro di Orzinuovi:



Ricorrenze

uno spettacolo della Compagnia Teatrale Quelli del venerdì

Ricordare. Tenere memoria del tempo passato e custodire ciò che gli anni inesorabilmente sotterrano, accumulandosi senza sosta uno dietro l’altro. È questo ciò che vuole essere “Ricorrenze”, uno spettacolo, anzi un viaggio all’interno degli eventi trascorsi che nel 2020 celebrano l’anniversario.

Luoghi, persone, avvenimenti, nascite, morti… tutto prende forma fra le parole degli attori, i corpi dei ballerini e la musica suonata e cantata dal vivo per riaprire il cassetto dei ricordi e spolverare le vecchie foto di tempi vicini che sembrano allontanarsi sempre più, con uno sguardo sempre rivolto al futuro che ci attende già dietro l’angolo.

In questo strano 2020, questo è lo spettacolo attraverso cui rivivere la storia e scrivere quella che verrà. “Panta Rei – Tutto scorre” diceva Eraclito, ma per una sera, forse, riusciremo a fotografare il tempo, rendendolo ancora più suggestivo di quanto non sia per sua stessa natura.



Compagnia Teatrale Quelli Del Venerdì - QDV, specializzata nella realizzazione di Musical e spettacoli di intrattenimento e Cabaret.

Per partecipare all'evento sarà chiesto il greenpass rafforzato e la mascherina FFP2.

Entrata gratuita con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: clicca QUI!

Si segnala che in caso di peggioramento dell'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19, la rassegna potrebbe subire variazioni.

Tutti gli aggiornamenti sono sempre disponibili sul sito del Comune di Orzinuovi.