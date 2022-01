Giornata della memoria a Crema

Giovedì 27 gennaio alle ore 11, in occasione della Giornata della Memoria, le Autorità e le Associazioni si raduneranno presso il Comune di Crema in piazza Duomo 25 per la deposizione di una corona d’alloro. Sarà presente la Sindaca della città, Stefania Bonaldi.

Alle Ore 12 sul canale youtube del Comune di Crema www.youtube.com/comune-di-crema

verrà proiettato il video “Eppure il cielo è azzurro” con musica e parole a cura delle scuole secondarie di primo grado di Crema.