"Anime in cerca di luce: immagini della Shoah" retrospettiva di Giacomo Ghezzi

Anime in cerca di luce: immagini della Shoah

Mostra retrospettiva delle opere

di Giacomo Ghezzi

da giovedì 27 gennaio a domenica 6 febbraio

presso Palazzo Comunale

a Rivolta d'Adda

La comunità rivoltana commemora il pittore e scultore scomparso poche settimane or sono con una mostra dedicata alla Shoah, già nelle intenzioni dell'artista e della Pro Loco.

Le opere espressioniste di Ghezzi sono in grado di risvegliare le coscienze sulle incomprensioni e le ingiustizie sociali, affrontando i temi della solitudine, del dolore, dell'angoscia dell'uomo contemporaneo, esplorandone le crisi d'identità e lo smarrimento.

Le immagini raccolte sul tema della Shoah sono il frutto di un lungo percorso artistico intimo e sempre concentrato sul tentativo di suscitare una riflessione nel pubblico.

Giacomo Ghezzi, nato a Pandino (Cr) nel 1944 ha frequentato la Scuola di Nudo di Brera a Milano e ha vissuto ha Rivolta d'Adda dove è mancato il 4 gennaio 2022.

In continua ricerca, ha esplorato i molteplici campi e le varie tecniche dell’espressività, sintetizzando nelle sue opere esperienze vissute in terre lontane e il forte legame con il paese in cui è cresciuto. Forme, linee, tratti, colori, composizioni, hanno trasformato l’ispirazione dell’artista in emozioni infinite raccolte da un pubblico sempre più vasto e sensibile.

L'Artista, il cui cammino artistico ha attraversato 50 anni, ha sempre creato opere mai banali o "commerciali", e nella maturità ha raggiunto dimensioni tutte sue, inconfondibili, esaltando quasi all'esasperazione i più elevati toni dell'arte espressionista che deforma corpi, volti, passioni, legami umani, attese, sguardi, paesaggi.

Orari:

dal lunedì al sabato dalle 9 alle12 e dalle 14 alle 16,

domenica dalle 9 alle 16.