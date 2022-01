Concerto conclusivo del progetto VOX ORGANALIS

Nel prossimo fine settimana, chi transiterà negli spazi di Alice nella città si troverà immerso in un laboratorio musicale estremamente dinamico.

Grazie a una collaborazione inedita con l'associazione culturale CremaCulture, la musica sperimentale di Francesco Orio e Luca Perciballi sarà al centro di una nuova tappa del progetto VOX ORGANALIS, tappa che prevede un momento conclusivo nel concerto di domenica 30 gennaio alle ore 17.30.

Vox Organalis è un progetto basato sulla tradizione: è una meditazione sulle antiche culture e conoscenze che abitano i luoghi in cui i due musicisti hanno avuto la fortuna di lavorare. Una prima interpretazione del progetto è stata commissionata dall'IIC Paris (Istituto Italiano di Cultura di Parigi) e si è trasformata nell’occasione di indagare le origini della tradizione musicale europea partendo dalla prima Polifonia di Notre-Dame risalente al 1200.

Per questo appuntamento la residenza, promossa dall’Associazione CremaCulture all’interno di un progetto di residenze artistiche previste per l’anno 2022, si avvarrà anche di alcuni ospiti speciali quali Camilla Battaglia, Claudia Buratti e Pietro Magnani.

Luca Perciballi, Premio Gaslini nel 2016, compositore in residenza presso Tempo Reale a Firenze nel 2017 e di nuovo nel 2018, ha lavorato come assistente per Lawrence Butch Morris. Un musicista eclettico e aperto a stimoli diversi e non sempre convergenti, che spazia dall'elettroacustica all'installazione, dal sound design alla musica per danza e teatro, alla scrittura per piccolo e largo ensemble sino al jazz.

Francesco Orio, pianista, compositore e gregorianista, ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali tra cui lo European Jazz Contest e il premio “Bettinardi”. Viene selezionato da MIdJ come unico solista a livello nazionale per il bando “We insist!” e come esponente artistico italiano in Cina per il progetto “AIR”. Ha pubblicato 5 dischi da leader, gli ultimi dei quali con il suo trio “OS” (2020) e, per l'appunto, il duo con Luca Perciballi “Vox Organalis” (2021).

Tutti gli appuntamenti di Alice sono ad ingresso gratuito con tessera Arci in corso di validità.