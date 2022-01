Il Suono di Stradivari. Audizioni con il violino Stradivari Vesuvio 1727

Il suono di Stradivari con Sofia Manvati

Audizioni con il violino Stradivari Vesuvio 1727

Sofia Manvati e il violino

Antonio Stradivari Vesuvio 1727

saranno protagonisti della prossima audizione Il Suono di Stradivari, all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.

Sabato 29 gennaio, a mezzogiorno, la musicista si esibirà in veste solistica.

Benché comasca di nascita, Sofia Manvati si è formata a Cremona, dapprima al Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, dove frequenta il Biennio Accademico con Laura Gorna, quindi all’Accademia Walter Stauffer, nella classe di Salvatore Accardo. Nonostante la giovane età ha già meritati premi e riconoscimenti internazionali.

Nelle audizioni trova dunque piena realizzazione la volontà di Remo Lauricella: nel lascito testamentario aveva subordinato la donazione del Vesuvio alla città di Cremona alla condizione “che lo stesso venga usato di tanto in tanto da giovani violinisti promettenti”.

Lo strumento è espressione della tarda maturità di Antonio Stradivari. Nel 1727, infatti, il Maestro ha ormai superato gli ottant’anni di età; due matrimoni alle spalle, il dono di numerosi figli e, fra questi, Francesco e Omobono, gli unici che lavorano con lui in bottega. Il grande liutaio muore dieci anni dopo, il 18 dicembre del 1737. Gli ultimi anni vedono il suo contributo al lavoro diminuire con il trascorrere del tempo, ma in buona parte degli strumenti di questo periodo si può ancora notare, in qualche dettaglio, l’impronta della sua mano.

Biglietto dell’audizione 8 Euro, alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 Euro.

Prenotazione consigliata presso:

MdV - Museo del Violino

Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - Cremona

Telefono: 0372 080809

E-mail: info@museodelviolino.org

Visita la pagina dell'evento