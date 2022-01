Concerto "Memorie": Astor Piazzolla, l'uomo oltre l'artista

Secondo appuntamento de

L'anima del violino

La rassegna, giunta alla quarta edizione, è un vero e proprio laboratorio pensato per mettere in luce tutte le sfaccettature espressive degli archi, non solo il profilo classico, andando a scovare i lati più originali degli strumenti, esplorando commistioni di generi e di stili.

Sabato 12 marzo – ore 21

Memorie

Laura Morante voce narrante

Marco Fabbri bandoneon

Massimo Repellini violoncello

Stefano Giavazzi pianoforte

Drammaturgia: Marco Fabbri, liberamente tratta da A manera de memorias di Natalio Gorin

Arrangiamenti musicali Marco Fabbri

2021: centenario della nascita di ASTOR PIAZZOLLA

2022: trentesimo della morte di ASTOR PIAZZOLLA

Astor Piazzolla è stato un rivoluzionario, e come tutti i rivoluzionari ha combattuto per la sua causa.

“Debbo dire la verità più assoluta. Potrei raccontare una storia di angeli ma non sarebbe la vera storia. La mia è di diavoli, mescolata con angeli e con un po' di meschinità: bisogna avere un po' di tutto per andare avanti nella vita”.

Queste parole di Piazzolla sono tratte dal libro A manera de memorias di Natalio Gorin. In questo libro-intervista il Piazzolla uomo svela il Piazzolla artista. Le sue parole, i suoi aneddoti, la sua vita ripercorrono gran parte della storia musicale argentina ed internazionale del '900. Egli si dà con sincerità, raccontando in prima persona, come se stesse suonando il suo bandoneon. Il personaggio che incarna Piazzolla e dà voce alle sue parole è un angelo. Quell'angelo a cui Astor ha dedicato una intera suite.

La vita di questo genio viene inserita in una partitura musicale, come se fosse un canto melodico, a volte in assolo o all'unisono con altri strumenti dell'ensemble, a volte contrappuntato o inseguito dalle sue stesse melodie o dalle note di altri compositori con cui Astor ha collaborato durante la sua carriera artistica.

Memorie è come una macchina del tempo che permette al pubblico, che già apprezza le opere di Piazzolla, di conoscere anche il lato umano dell'uomo, le sue paure le gioie le ambizioni i sogni...da quando era “pibe” a pochi giorni prima della grave malattia.

Informazioni e prevendita biglietti

I biglietti saranno in vendita a partire da mercoledì 2 febbraio presso le biglietterie del Museo del Violino e del Teatro Amilcare Ponchielli e online sul sito www.vivaticket.it

Prezzi:

SETTORI A/B/C/D/E/H/I - € 25

SETTORI G/F - € 20

PROMOZIONE STUDENTI ( settori G/F) - € 12

Biglietterie:

Museo del Violino

piazza Marconi 5, Cremona

Tel. 0372/080809

da mercoledì a venerdì: 11.00 – 17.00

sabato e domenica: 10.00 – 18.00

Teatro Amilcare Ponchielli

corso Vittorio Emanuele II 52, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

sabato e domenica: 10.00 – 13.00