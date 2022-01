I Legnanesi portano sul palco del Ponchielli lo spettacolo "Ridere"

Cibo per mente anima cuore corpo - Teatro



I Legnanesi

Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Lorenzo Cordara

in

Ridere

Sono in tanti a chiedersi perchè la Monnalisa da tutti conosciuta come “Gioconda” di Leonardo Da Vinci si trovi in Francia e non in Italia, Teresa in primis è fermamente convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per questo motivo trovandosi in gita a Parigi e più̀ precisamente in visita al Louvre, decide di appropriarsi di ciò̀ che da sempre sente appartenerle.

Incontri incredibili faranno da scenario a questo rocambolesco viaggio nel tempo, personaggi come Michelangelo, Raffaello, Botticelli e lo stesso Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un’altra epoca, in un altro tempo.

I Legnanesi ci propongono uno spettacolo che ci farà́ divertire e riflettere, ricordandoci che nonostante i problemi e le difficoltá della vita, la nostra salvezza è “RIDERE”.



BIGLIETTI

Platea e Palchi: Intero € 30,00 - Ridotto € 26,00

Galleria: Intero € 26,00 - Ridotto € 22,00

Loggione: Intero € 22,00 - Ridotto € 18,00

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online tramite il circuito www.vivaticket.it

Informazioni:

Biglietteria del Teatro Amilcare Ponchielli

Corso Vittorio Emanuele II, 52

Tel. 0372-022001/02 (lun/ven 10.00-18.00 e sab/dom 10.00-13.00)

biglietteria@teatroponchielli.it