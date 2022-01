Laboratorio di Microfiabe per bambini dai 7 ai 10 anni

Sabato 5 febbraio alle 10:30

Piccola Biblioteca propone

Laboratorio:

alla scoperta del magnifico mondo

delle Microfiabe

A cura di Anna Mosconi e Silvia Camisaschi

Per bambini dai 7 ai 10 anni.

Prenotazione obbligatoria al numero 334/3510540

o via e-mail all'indirizzopiccolabiblioteca@comune.cremona.it

L'evento si terrà alla Piccola Biblioteca di Cremona, una biblioteca dedicata ai bambini e alle loro famiglie, nel cuore della città.

La finalità della biblioteca è la promozione della lettura e dell'editoria per bambini e ragazzi dai primi mesi di vita sino ai 13 anni.

Una particolare attenzione è data ai servizi e alle proposte per la fascia 0-5 anni: la biblioteca dispone di spazio per i più piccoli, fasciatoio e baby pit stop per allattamento.

Un luogo davvero accogliente, ricco di storie e di emozioni.

Ingresso con green pass.