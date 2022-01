Incontro "Libri, app e podcast. Le nuove abitudini dei giovanissimi"

Mercoledì 2 febbraio alle ore 17 incontro gratuito online:

"Libri, app e podcast: le abitudini di lettura di bambini e ragazzi nell’era del covid"

Libri, app e podcast. Le abitudini di lettura dei bambini e dei ragazzi sono radicalmente cambiate e la pandemia ha dato un’accelerazione importante a questa trasformazione, anche se il libro fisico rimane ancora centrale.

Il progetto ‘Il Tempo ritrovato’, promosso dal Comune di Cremona e dagli Istituti comprensivi cittadini (capofila l’Istituto comprensivo Cinque), dedica il prossimo appuntamento a nuove e vecchie tendenze di lettura delle giovani generazioni. Lo fa con un incontro organizzato in collaborazione con la Piccola Biblioteca del Comune di Cremona, specializzata in letteratura per l’infanzia.

Un’occasione per presentare a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e in generale a tutti gli appassionati di libri i risultati della ricerca condotta dall’Associazione italiana editori dal titolo “Bambini e ragazzi tra libri, app e podcast nell’anno del covid-19”, un’analisi sui comportamenti dei piccoli lettori e sui cambiamenti portati dalla pandemia, che evidenzia le potenzialità del digitale e la sopravvivenza del cartaceo.

Ospiti:

Giovanni Reresson, titolare, a milano, dello Studio Livingstone di ricerche di mercato e consulenze editoriali. Svolge attività di docenza nel master in editoria dell'Università Statale di Milano, AIE, e Fondazione Mondadori.

Cristina Mussinelli, consulente editoriale e consulente AIE per l'editoria digitale. Dal 1992 si occupa di editoria e innovazione tecnologica.

Per iscriverti clicca qui!