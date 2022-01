Venerdì 4 febbraio alle ore 21

in Sala Pietro da Cemmo

Conferenza:

Ma quanto la sapevano lunga sti antichi!

Relatori:

prof. Marco Maggiora, Università di Torino – Dip. di Fisica e

prof.ssa Margherita Obertino, Università di Torino – Dip. di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Torino

Fin dall’antichità l’uomo ha cercato di comprendere ed interpretare la realtà che lo circonda, non solo ammirando e interrogandosi sull’infinitamente grande, ma anche e soprattutto rispondendo alle domande che sorgono nella vita di tutti i giorni: come suddividere un campo dopo un’eredità? Quando seminare? Come misurare un muro o un palo a distanza? Ma anche, come è fatta la Terra, e di cosa siamo costituiti?

A queste domande sono state fornite spesso risposte sorprendentemente corrette, nonostante fossero talvolta più intuizioni che affermazioni scientifiche. E alcune risposte corrette nei secoli sono state dimenticate.

Ma quindi poco o nulla è cambiato rispetto al passato? Quali strumenti abbiamo oggi in più per comprendere la realtà che ci circonda?

La scienza moderna è frutto del rivoluzionario metodo scientifico introdotto da Galileo, metodo che guida ancora oggi il processo con cui si costruiscono e si verificano le ipotesi scientifiche, in un processo dialettico acceso e continuo, fino a prova contraria.

A cura dell’Associazione Ipazia Crema



Mascherina ffp2 e Super Green Pass obbligatori